Участвовавшего в ДТП с медиками под Томском водителя КАМАЗа ранее судили за нападение на полицейских

Фото: Алёна Мищенко / «АиФ-Томск»

У водителя грузовика Александра Колеватова, выжившего в смертельном ДТП с машиной скорой помощи на трассе Томск-Мариинск, есть судимость, сообщил корреспондент из зала Томского районного суда.

Напомним, мужчина отделался в аварии незначительными травмами, а водитель и трое медиков в скорой помощи погибли на месте ДТП.

В суде уточнили, что мужчина ранее несколько раз привлекался к административной ответственности и был приговорен к лишению свободы по статьям 317 и 319 (соответственно, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и оскорбление представителя власти). В 2020 году он освободился из тюрьмы по УДО.

Ранее в УМВД по Томской области сообщили, что мужчина угнал грузовик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причем водительских прав у него не было.

В пятницу Томский районный суд определил меру пресечения в отношении водителя в виде заключения под стражу на два месяца.

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