Пьяный водитель КАМАЗа угнал транспорт и влетел в скорую помощь под Томском

Фото: Томская полиция/Артём Килькин

Томская полиция раскрыла подробности по делу о смертельном ДТП на трассе Томск-Мариинск. Следователям удалось установить два шокирующих факта - водитель грузовика сел за руль в нетрезвом виде, кроме того, он угнал КАМАЗ, который в итоге попал в аварию. Ранее сообщали, что у задержанного водителя не было прав на вождение.

"В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого следователями СО ОМВД России по Томскому району по части 6 статьи 264 УК РФ, были назначены экспертизы, которые установили, что задержанный гражданин управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что грузовой транспорт житель региона похитил с территории производственной площадки, которая находится в Томской области в районе села Мазалово Томского района. Мужчина на нем планировал добраться до соседнего села.

В отношении томича завели уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)".

Напомним, 14 декабря стало известно, что под Томском произошла авария, в результате которой погибло четыре человека - водитель и три пассажира кареты "скорой". Медики ехали по вызову на сложные роды в Асино. Сегодня, 16 декабря, в Томске объявлен днем траура о погибших.

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