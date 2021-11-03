Губернатор Сергей Жвачкин продлил нерабочие дни в Томской области до 15 ноября

Пропуск по QR-кодам в учреждения сферы услуг и культуры заработает в Томской области на неделю раньше – с 8 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября и также пообещал ужесточить требования к работе организаций на этот период, сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания, - прокомментировал губернатор.

Помимо этого, глава региона принял решение уже с 8 ноября ввести «пропускной режим» с документами о состоянии здоровья как учреждений общепита, так и других заведений сферы услуг – торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры. Этими документами могут быть справка о вакцинации, справка о перенесенной не более полугода назад болезни СOVID-19, QR-код или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения.

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в регионе становятся обязательными QR-коды для гостей кафе и ресторанов, а с 15 ноября – для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты. Те, у кого есть медотвод от вакцинации, не смогут посещать общественные учреждения.

Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением базовых ограничений – масочного режима, наполняемости залов, входных фильтров, особенно в общественном транспорте и на объектах торговли. Также планируется увеличить частоту работы автобусов на линиях для того, чтобы избегать переполнения.

Областные власти призывают население использовать предстоящие нерабочие дни в первую очередь для того, чтобы привиться. Для этого будут работать и мобильные, и стационарные прививочные пункты.

Добавим, что в Томской области выросли в три раза темпы вакцинации именно после введения обязательных прививок. За первые 15 дней октября вакцинировались около 15 тыс. человек, а с 15 октября по 1 ноября - более 46 тыс. человек. Полностью завершили иммунизацию 325 323 жителя региона.

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