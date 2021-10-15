В Томской области заведения общепита, театры и музеи будут открыты только для привитых или переболевших COVID-19

Чтобы посетить кафе, кино или выставку, жители Томской области должны будут с ноября предъявлять при входе QR-коды о пройденной вакцинации. Фото: Ксения Высотина

Томичи, которые пожелают посетить кафе и рестораны региона, с 8 ноября должны будут предъявить доказательства того, что недавно переболели коронавирусом или вакцинировались. А с 15 ноября эти требования введут в театрах, кинотеатрах, музеях и других заведений с массовым пребыванием людей. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщила пресс-служба областной администрации.

«С 8 ноября кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных. С 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты», - говорится в сообщении.

По информации обладминистрации, вместо сертификата о вакцинации (или QR-кода) томичи смогут предъявить на входе в заведения сертификаты переболевшего, если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев. Также вместо сертификатов можно будет взять справку с печатью в медицинском учреждении. Также можно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до мероприятия.

- Ограничительные меры мы принимаем не для того, чтобы помешать бизнесу, а чтобы ему помочь. Избежать ограничений просто - нужно лишь поставить прививку. Вакцина сегодня во всех городах и районах Томской области в достаточном количестве. Она бесплатна и безопасна, – заявил, в частности, глава региона Сергей Жвачкин.