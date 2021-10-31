Как будут работать некоторые организации во время нерабочей недели в Томске

В Томской области введены новые дополнительные ограничения из-за коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее «КП-Томск» уже сообщала, что в регионе не планируется вводить полного локдауна. В Томской области введены новые дополнительные ограничения из-за коронавируса, однако не все учреждения закроются в нерабочую неделю. На региональном оперативном штабе 25 октября 2021 обсудили сложившуюся ситуацию. Главный вопрос, который сейчас волнует горожан, – как Томск будет жить с 30 октября: будут ли работать торговые центры, продолжатся ли уроки в школах и как обстоят дела с детскими садами.

«Комсомолка» подготовила для вас список основных организаций с графиком их работы на время нерабочей недели.

Налоговая служба в первых числах ноября приостановит личный прием.

Личный прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах Томской области приостановлены на три дня. Как сообщили в Управление ФНС, прием приостановлен 1, 2 и 3 ноября 2021 года в соответствии с Указом Президента «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.».

График работы УМВД по Томской области изменится

В Управлении МВД России по Томской области сообщили, что в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года Информационный центр УМВД по региону будет осуществлять прием граждан по предоставлению государственных услуг в соответствии с измененным графиком. А именно: 30 октября – с 9.00 до 11.00, 1 ноября – с 14.00 до 17.00, 2 ноября – с 9.00 до 12.00, 3 ноября – с 14.00 до 18.00, 6 ноября – с 9.00 до 11.00.

Учреждения допобразования в начале ноября будут работать в дистанционном режиме

С 1 по 3 ноября муниципальные детские сады Томска будут работать в режиме дежурных групп. Уточняется, что такая работа будет организована на основании распоряжения департамента общего образования Томской области и во исполнение указа президента. Дежурные группы в дошкольных учреждениях будут принимать детей, чьи родители работают в данный период.

Также напомним, что в общеобразовательных учреждениях с 30 октября по 7 ноября в соответствии с календарным учебным графиком пройдут осенние каникулы.

Почтовые отделения региона меняют график работы

Почта с 30 октября по 7 ноября будет работать по обычному графику. Исключение составят 3, 4 и 5 ноября, однако связано это не с дополнительными ограничениями, а с календарным праздником – Днем народного единства.

Отмечается, что 3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше. 4 ноября станет выходным днем для всех отделений почтовой связи Томской области. 5 ноября офисы Почты России будут принимать клиентов по графику субботы.

ЗАГСы региона в нерабочие дни будут работать по спецграфику

ЗАГС переведет подведомственные подразделения на отдельный рабочий режим в период с 30 октября по 7 ноября. Так, 3 ноября (предпраздничный день) органы ЗАГС региона будут работать по сокращенному на один час графику. В нерабочий праздничный день, 4 ноября, прием граждан в органах ЗАГС области осуществляться не будет.

График работы медучреждений в начале ноября

В Томской области с 1 по 3 ноября медицинские учреждения будут работать в обычном режиме, а с 4 по 7 ноября – по особому графику.

Экстренную медицинскую помощь томичи смогут получать круглосуточно независимо от места проживания. Работа «скорой помощи» в Томске и районах области останется круглосуточной. Вызов бригады осуществляется с городского телефона 03, с мобильного — 103. По этим же номерам можно узнать, какой из стационаров Томска дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой. По такому же распорядку будут работать медучреждения в районах области.

Точный график работы медучреждений можно посмотреть по ссылке.

Также напомним, что с 30 октября учреждения общепита не будут работать в ночное время – с 23.00 до 6.00. А с 15 ноября вход в торгово-развлекательные центры станет возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании.

Помимо этого, мы рассказывали, что на период с 30 октября по 7 ноября в Томской области закрываются кинотеатры и детские игровые залы. Фудкорты в торговых центрах будут работать только на доставку или на вынос.

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