Дистант в школах Томской области – что ожидает учащихся после осенних каникул

Осенние каникулы в школах Томской области в 2021 году удлинили из-за нерабочих дней 30 октября – 7 ноября. Так планируется замедлить распространение коронавируса, в том числе, среди обучающихся. Фото: В. Погудин, пресс-служба ТРО ОНФ.

Осенние каникулы в школах Томской области в 2021 году удлинили из-за нерабочих дней 30 октября – 7 ноября. Так планируется замедлить распространение коронавируса, в том числе, среди обучающихся. Министерство просвещения РФ в лице главы ведомства Сергея Кравцова высказалось об отсутствии намерений вводить дистанционное обучение после каникул.

Несмотря на подобное заявление, родители томских школьников, памятуя, как внезапно был объявлен переход на дистант в общеобразовательных учебных заведениях в 2020 году, а также в связи с двухдневной «дистанционкой» 28 и 29 октября, введенной в девяти школах областного центра, настроены не слишком оптимистично. Особенно после цитирования столичными СМИ главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что «одной нерабочей недели, скорее всего, будет недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию с коронавирусом в стране: на это потребуется больше времени».

«Никто не говорит, к чему готовиться родителям!»

Первого ноября Новгородская область на своей территории пролонгировала нерабочие дни до 15 ноября при коэффициенте распространения коронавирусной инфекции 1.3. За сутки 2 ноября в Томской области было зарегистрировано 242 заболевших, коэффициент распространения COVID-19 составил 1,4. О продлении выходных после 7 ноября оперштаб пока не сообщал. И в школах никто никому официально не объявлял о том, что надо готовиться к продолжению учебного года в онлайн-формате.

Родители томских школьников взбудоражены: что будет после осенних каникул, им никто не объясняет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако в редакцию «КП-Томск» 28 октября поступил звонок от мамы ученика 2-го класса: женщина с возмущением рассказала, как накануне, уже после 19 часов, ей позвонили из учебного заведения и вполне буднично сообщили – мол, завтра в 10 часов уроки начнутся в удаленном режиме.

– Что мне было делать?! Вечер, с работы все ушли, начальство у нас новое, ему запросто на мобильный не позвонишь. На платформу ZOOM для занятий мы с ребенком можем выйти только с моего телефона. Пришлось брать сына с собой в офис. Благо, у меня коллеги адекватные люди – терпели, пока уроки шли. Может, нам 8 ноября снова прилетит «новость» из школы?! – взволнованно кричала в трубку жительница. – Моя старшая дочь посещает кружок в рамках дополнительного образования, сейчас он перешел на дистант. А что будет после каникул, и там никто объяснить не в состоянии! Мне советовали знакомые перевести детей на семейное обучение, чтобы не дергать их. Так и надо было сделать, видимо!

Собеседница заодно рассказала о том, что в соседнем Новосибирске свирепствует ОРВИ наряду с коронавирусом, там уже частично переведены на удаленку целые классы, закрыта часть групп в детсадах на карантин. Она просила уточнить, что ждать томичам.

В тот же день журналистам позвонили жители одного из районов Томской области с тем же вопросом: собираются ли власти снова вводить дистанционное обучение? Дети болеют, педагоги тоже уходят на больничный. Насколько критична ситуация?

В городском департаменте образования корреспонденту пояснили: на данный момент распоряжений о переводе школ Томска на удаленное обучение не поступало. Вопросы жителей мы также адресовали региональному департаменту общего образования. Вот какие ответы были даны.

На повестке дня – вторая четверть

– По состоянию на 1 ноября в общеобразовательных организациях Томской области у 626 детей подтвержден диагноз COVID-19, в дошкольных учреждениях – у 117. Педагогический персонал школ имеет подтвержденный диагноз в 152 случаях, в детских садах – в 100, – сообщила Елена Вторина, и. о. начальника облдепартамента общего образования. – С 1 сентября обучение в школах региона осуществляется очно с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в рамках регионального проекта «Чистый кампус». Сюда входит, в том числе, распределенная логистика входа и выхода в учреждения образования, обеззараживание воздуха, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты персонала, входная термометрия. Предусмотрено проживание обучающихся в образовательных интернатах с целью нераспространения инфекции.

Исходя из озвученной выше статистики, касающейся количества заболевших педагогов и учеников в школах и детских садах, становится понятно, что цифры явно не тянут на то, чтобы можно было говорить о необходимости срочного перехода на дистанционное обучение детей в школах или закрытия дошкольных учреждений. Нет прецедента.

Педагогический персонал школ на 1 ноября имеет подтвержденный диагноз в 152 случаях, в детских садах – в 100. Фото: Ксения Высотина

Залог победы над коронавирусом во всем мире видят в выработке коллективного иммунитета. В регионе продолжается прививочная кампания. Распоряжением Роспотребнадзора представители ряда профессий должны вакцинироваться от COVID-19 в обязательном порядке – в том числе это учителя и воспитатели. По информации областного департамента общего образования, на 1 ноября оба компонента вакцины против новой коронавирусной инфекции поставили 62,8% педагогов общеобразовательных организаций.

И все же, в каком формате ученики школ и воспитанники детских садов Томской области начнут заниматься после 7 ноября? Ведь как ни крути, а факт введения двухдневного дистанта имел место. Пока в девяти школах, а дальше?

– На два дня, 28 и 29 октября, ряд школ был переведен на дистанционное обучение в связи с ростом числа заболевших. С 30 октября по 7 ноября во всех школах региона организованы каникулы по окончании первой учебной четверти. В настоящее время переход на дистанционное обучение в Томской области с 8 ноября не планируется, – подчеркнула Елена Вторина.