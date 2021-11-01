Врачи в томской МСЧ «Строитель» вновь будут лечить пациентов с COVID-19

Новая волна коронавируса накрыла регион, медучреждения снова становится ковид-госпиталями... Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 ноября в Томске МСЧ «Строитель» вновь начала работу в качестве респираторного госпиталя для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил интернет-портал администрации Томской области. Решение о переходе медучреждения в другой режим принял региональный оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости.

По словам заместителя губернатора по социальной политике Алены Левко, сегодняшняя эпидситуация сложнее, чем была год назад. 30 октября зафиксировано максимальное количество выявленных случаев COVID-19 – 249. Фиксируется рост заболеваний в Каргасокском, Парабельском, Зырянском районах, по-прежнему сложной остается ситуация в Томске и Томском районе.

Пресс-служба администрации области информирует о том, что в медучреждение, рассчитанное на 75 коек, будут направляться на долечивание пациенты с пневмонией. Это позволит освободить места в других респираторных госпиталях.

Заметим, что МСЧ «Строитель» перепрофилировалась под респираторный госпиталь дважды – в марте и сентябре 2020 года. За период работы специалисты пролечили здесь 809 пациентов с COVID-19 и 168 с пневмонией и ОРВИ, было развернуто 85 коек.

Ранее сайт КП в Томске сообщал, что БСМП в областном центре опять перепрофилировали под респираторный госпиталь для больных коронавирусом.