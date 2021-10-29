Томские власти рассказали, кто может не вакцинироваться от COVID-19

При предъявлении поддельной справки, ответственность в соответствии с законом будет нести работник, предоставивший документ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Томичам рассказали, кто может не вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Медотвод можно получить временный или абсолютный, такую информацию озвучила замначальника облдепартамента здравоохранения Наталия Метелева на прямом эфире в инстаграме.

- Медотвод можно получить временный или абсолютный. Например, абсолютный выдают при наличии документально подтвержденных противопоказаний к вакцинации против коронавируса. А вот временный медотвод можно получить, если вы недавно перенесли заболевание, травмы или обострения хронического заболевания. Второй имеет определенный срок, как правило - это от двух до четырех недель после выздоровления, - рассказала замначальника облдепартамента здравоохранения.

Наталья Метелева добавила, что при получении абсолютного медотвода, справка должна быть заверена печатью и подписью врача. Помимо этого, на ней должна быть печать медицинской организации. Такой документ работодатель может принять для отсрочки или полного освобождения от вакцинации.

Также на прямом эфире прозвучала информация о том, что при предъявлении поддельной справки, ответственность в соответствии с законом будет нести работник, предоставивший документ.

Ранее сообщалось, что одновременно привиться от гриппа и коронавируса смогут жители Томской области.