В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще три человека

Сейчас в регионе 48 667 подтвержденных случаев. Фото: Ксения Высотина

В среду, 3 ноября 2021 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 596 человек.

Также в Томской области выявлено 239 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 48 667 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 42 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 38 461 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,2. В коечном фонде свободно 20,6% мест.

За последние сутки в стране выявлено 40 443 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах1 189 пациентов скончалось, 32 807 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 8 633 643 человек, 242 060 скончались, 7 445 438 выздоровели.