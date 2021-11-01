Мобильные пункты вакцинации в Томске будут работать в нерабочие и праздничные дни

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом. При себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Фото: Ксения Высотина

В России 30 октября началась нерабочая неделя, в стране объявлен особый режим, призванный снизить уровень заболевания коронавирусом. Пресс-служба администрации Томской области сообщила, что мобильные и стационарные пункты вакцинации против COVID-19, а также прививочные кабинеты в поликлиниках Томска в нерабочие и праздничные дни будут работать.

«В отделах МФЦ «Мои документы» на пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5 пункты вакцинации работают с 1 по 3 ноября с 9 до 18 часов. В областной библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 12) прививочный пункт работает с 1 по 3 ноября с 10 до 20 часов; с 4 по 6 ноября – с 10 до 16 часов. В ТРЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13) прививку можно поставить ежедневно с 10 до 18 часов», - говорится в сообщении.

31 октября 2021 года стало известно, что коронавирус унес жизни еще трех жителей Томской области. Число жертв пандемии у нас в регионе выросло до 593 человек.

Поставить прививку в 10-й поликлинике, на проспекте Мира, 17, с 1 по 3 ноября можно с 10 до 20 часов, а с 4 по 6 ноября – с 10 до 16 часов.

В межвузовской поликлинике – с 1 по 3 ноября с 8 до 20 часов, с 4 по 6 ноября – с 10 до 18 часов.

В больнице № 2 работают два пункта вакцинации (ул. Карташова, 38 и Гагарина, 4) с 1 по 3 ноября с 9 до 18 часов и с 4 по 6 ноября с 9 до 15 часов.

Напомним, ноябрь начался с нерабочих дней для значительной части томичей. Официально они будут продолжаться с 30 октября по 7 ноября, хотя регионы имеют право продлевать сроки в зависимости от эпидситуации.

У нас, в Томской области не планируется вводить полного закрытия учреждений и отдельных сфер деятельности.