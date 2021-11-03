После введения обязательных прививок в Томской области выросли темпы вакцинации от COVID-19

За первые 15 дней октября первым компонентом привились порядка 15000 человек, с 15 октября по 1 ноября - более 46000. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области выросли в три раза темпы вакцинации после введения обязательных прививок. За первые 15 дней октября вакцинировались около 15 тыс. человек, сообщает пресс-служба областной администрации.

«За первые 15 дней октября первым компонентом привились порядка 15000 человек, с 15 октября по 1 ноября - более 46000», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что за минувшие выходные в Томске почти 2 тыс. человек поставили вакцину от коронавирусной инфекции.

До этого в облздарве отметили, что за все время более 350 тыс. жителей Томской области успели поставить вакцину от COVID-19. Среди них боле 110 тыс. – это люди старше 60 лет.

«КП-Томск» ранее рассказывала, что в Томской области вводится практика предъявления QR-кодов и обязательная вакцинация для отдельных групп граждан. Также в регионе заведения общепита, театры и музеи будут открыты только для привитых или переболевших COVID-19.

Добавим, что вакцинация проходит препаратами: "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Препарат "Спутник Лайт" используется для повторной вакцинации, либо для вакцинации переболевших коронавирусом. В остальных случаях для создания активного иммунитета необходимо прививаться двухкомпонентными вакцинами.