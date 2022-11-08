В Томске на улице Кулагина горит крыша жилого дома

В Томске на улице Салтыкова Щедрина,37/Кулагина, 35 горит кровля здания. На месте работают сотрудники полиции, скорой помощи и дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает журналист "КП-Томск".

"Прямо сейчас на улице Салтыкова Щедрина, 37/Кулагина, 35, горит крыша. Работает больше 5 машин. Огонь распространяется", - передает журналист "КП-Томск".

Согласно информации корреспондента, дым сначала шел с чердака, затем полностью перекинулся на крышу.

На кадрах видно, как полыхает крыша, пожарные стараются устранить возгорание.

13.40 - Очевидцы паблика "Регион-70 Томск" сообщили о возгорании крыши на Салтыкова-Щедрина/Кулагина.

14.14 - МЧС: предварительная площадь пожара 700 квадратных метра, спасено 30 человек, 30 эвакуировано.

14.18 - Вячеслав Шипицын, глава Советского района Томска, находится на месте происшествия.

14.24 - Михаил Ратнер, и.о. мэра, работает на месте происшествия.

14.37 - Подход к дому огородили лентой.

14.42 - Мэрия: Администрация города выделила автобус, который доставит людей на улицу Сибирская, 81Г, где развернут пункт для эвакуированных.

14.44 - На месте происшествия работает прокуратура.

14.45 - Мэрия: для эвакуированных людей приготовят горячее питание и организуют поддержку при оформлении документом на оказание помощи.

14.47 - Прокуратура: по предварительной информации, пострадавших нет.

14.50 - На место прибыл Чингис Цыренжапов, заместитель начальника Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области.

15.01 - Мэрия: В Томске 8 ноября временно приостановят движение трамваи №1 и №3 для удобства подъезда пожарных машин.

15.05 - Прибыли автобусы для эвакуированных людей.

15.12 - В тушении задействованы 41 человек и 18 единиц пожарной техники.

15.18 - С кровли идет дым, пожарные полезли на крышу.

15.28 - Начальник ГУ МЧС по Томской области Андреев: есть предположение, что один жилец в пожилом возрасте, инвалид, находится дома. Ему ничего не угрожает, никакого задымления нет. В ближайшее время он будет эвакуирован.

15.38 - Администрация Советского района Томска составляет списки пострадавших.

15.58 - Пожар локализован.

16.20 - Жителей 3 и 4 подъездов горевшей в Томске многоэтажки стали пускать за вещами.

16.27 - В пункте для пострадавших в пожаре на Салтыкова-Щедрина/Кулагина томичей развернули 53 койки.

16.29 - Ликвидация открытого горения. Идет разборка и проливка.

16.55 - Трамваи №1 и №3 возобновили движение.

16.58 - СКР проводит проверку по факту возгорания.

Издание "КП-Томск" следит за ходом событий.