Жителей 3 и 4 подъездов горевшей в Томске многоэтажки стали пускать за вещами. Фото: Кирилл Колемасов

Жителей 3 и 4 подъездов дома по улице Салтыкова-Щедрина, 37/Кулагина, 35 стали пускать в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на оперативно-дежурную службу.

"Пожарные свернули штаб, над первым подъездом специалисты заканчивают проливку. В третий и четвертый подъезд начали пускать жителей за необходимыми вещами", — сообщили в мэрии.

В пресс-службе МЧС корреспонденту "КП-Томск" уточнили, что по состоянию на 16.20 пожар еще не потушен полностью, ликвидировано открытое горение. Пожарные продолжали разборку и проливку.

Напомним, четырехэтажный дом в Советском районе Томска горел во вторник днем, 8 ноября. Горела кровля дома. Для тушения пожара задействовали более 60 человек.

"КП-Томск" ведет текстовую трансляцию с места происшествия.

Читайте также: Крупный пожар на крыше дома по улице Салтыкова-Щедрина в Томске локализован

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.