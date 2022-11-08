В Томск на место пожара на Кулагина прибыли автобусы для эвакуированных

Людей доставят в пункт эвакуации на Сибирской Фото: Кирилл Колемасов

Журналист "КП-Томск" сообщает, что на место пожара по улице Салтыкова-Щедрина/Кулагина прибыли автобусы для людей, которых пришлось эвакуировать. Мэрия города добавляет, что их доставят в пункт эвакуации на улице Сибирская в Томске.

"Администрация города предоставила автобус, который доставит людей до пункта эвакуации. По словам и.о. мэра Михаила Ратнера,он развернут на ул. Сибирской, 81Г", - пишет пресс-служба.

На момент написания новости автобусы для эвакуированных уже приехали на место происшествия.

Напомним, днем 8 ноября, во вторник, появилась информация о возгорании крыши по адресу Салтыкова-Щедрина,37/Кулагина,35. "КП-Томск" ведет прямой репортаж с места событий.

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