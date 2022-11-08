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НовостиОбщество8 ноября 2022 8:09

В Томске 8 ноября временно приостановят движение трамваи №1 и №3

Мера необходима для удобства подъезда пожарной машины
Алёна ГОЛЕВА
Мера необходима для удобства подъезда пожарной машины

Мера необходима для удобства подъезда пожарной машины

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Мэрия Томска сообщает о временном прекращении движения трамваев №1 и №3. Мера необходима для удобства подъезда пожарной машины по адресу Салтыкова-Щедрина/Кулагина.

"По информации Трамвайно-троллейбусного управления, временно приостановлено движение трамваев №1 и №3. Это сделано для удобства подъезда пожарной техники к дому по ул. Кулагина, 35", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что трамваи по указанным маршрутам возобновят движение после того, как удастся нормализовать ситуацию.

В данный момент корреспондент "КП-Томск" работает на месте происшествия. Всю актуальную информацию сообщаем в репортаже.

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