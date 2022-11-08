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НовостиОбщество8 ноября 2022 10:08

В Томске трамваи №1 и №3 возобновили движение

Ранее сообщалось об ограничении их движения
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Мэрия Томска

Фото: Мэрия Томска

Пресс-служба мэрии Томска сообщает о возобновлении движения трамваев №1 и №3. Ранее сообщалось, что их движение будет временно перекрыто.

"По информации Трамвайно-троллейбусного управления, в 16.45 возобновлено движение трамваем №1 и №3 в полном объеме", - пишет пресс-служба.

Напомним, 8 ноября, во вторник, произошло крупное возгорание крыши по адресу Салтыкова Щедрина, 37/Кулагина,35. Для удобства подъезда пожарных машин было временно ограничено движение трамваев №1 и №3, в данный момент транспортные средства вышли на линию.

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