СКР проводит проверку по факту пожара на Кулагина 8 ноября в Томске

По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Кирилл Колемасов

Пресс-служба СУ СК по Томской области сообщает о начале проверки по факту пожара на улице Салтыкова-Щедрина/Кулагина.

"СКР по Томской области проводится проверка по факту возгорания крыши многоквартирного жилого дома в Томске", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба СУ СК, предварительной причиной пожара стало проведение сварочных работ на крыше неизвестными людьми.

Следователи следственного отдела по Советскому району выехали на место происшествия. Эксперты установят причину происшествия, после проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, крупный пожар вспыхнул во вторник, 8 ноября, в доме по адресу Салтыкова-Щедрина,37/Кулагина,35. Эвакуировали 60 человек, по предварительной информации погибших нет. Кроме того, людей, у которых пострадало имущество в ходе возгорания, разместили в пункте для эвакуированных, и администрация начала сбор списков нуждающихся в помощи. Корреспондент "КП-Томск" работал на месте происшествия.

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