В пункте для пострадавших в пожаре на Кулагина томичей развернули 53 койки

В пункте для пострадавших в пожаре на Салтыкова-Щедрина томичей развернули 53 койки Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске развернули пункт временного размещения для граждан, пострадавших от пожара в доме на улице Салтыкова-Щедрина, 37/Кулагина, 35. Пункт проинспектировал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что жильцов дома вывезли автобусами мэрии в пункт эвакуации на улице Сибирской, 81Г.

"Сейчас в доме по ул. Кулагина, 35, в котором сегодня загорелась крыша, идет пролив водой. Дом отключен от всех коммуникаций – электричества, воды, отопления, ночевать в нем нельзя", — сообщили в пресс-службе мэрии.

Чтобы избежать случаев мародерства, в здании организуют круглосуточную охрану.

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