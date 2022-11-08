В МЧС рассказали подробности пожара на улице Кулагина в Томске

В МЧС рассказали подробности пожара на улице Салтыкова-Щедрина в Томске. Фото: Кирилл Колемасов

В Томске днем 8 ноября загорелся жилой дом на улице Салтыкова-Щедрина, 37/Кулагина, 35. Сообщения очевидцев о возгорании стали поступать после 13.30, вскоре на место происшествия прибыли экстренные службы.

После устранения возгорания ситуацию прокомментировал замначальника службы пожаротушения Федор Магеркин. Он уточнил, что сообщение о возгорании поступило в 13.22.

"Прибывшие первые пожарные подразделения установили, что горит крыша, идет густой черный дым. Личным составом принято решение эвакуировать людей, ранг пожара был повышен до второго. По предварительной информации, пострадавших нет, причина пожара устанавливается", — рассказал Магеркин журналистам, включая корреспондента "КП-Томск".

Специалист добавил, что в тушении задействованы 41 человек и 18 единиц пожарной техники.

Добавим, что временный пункт размещения жильцов развернули на улице Сибирской, 81Г. Эвакуированные получат горячее питание и поддержку при оформлении документов на оказание помощи.

Издание "КП-Томск" ведет текстовую трансляцию с места событий.

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