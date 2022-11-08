Администрация Советского района Томска составляет списки пострадавших на Кулагина

Пострадавшим окажут всю необходимую помощь
Фото: Кирилл Колемасов
Пресс-служба мэрии Томска сообщает о начале составления списков для людей, имущество которых пострадало в результате пожара на улице Салтыкова-Щедрина/Кулагина.
"Администрация Советского района составляет списки пострадавших от пожара для того, чтобы оказать необходимую помощь. Жителям дома по ул. Кулагина, 35 необходимо оставить свои координаты в автобусе, который идёт до пункта эвакуации", - говорится в сообщении.
Если пострадавший не успеет внести себя в список, то можно это сделать в жилищно-коммунальном отделе администрации Советского района по телефону: 54-11-73 или по мобильному телефону: 8-913-852-64-84.
Напомним, 8 ноября стало известно о крупном пожаре в доме по адресу Салтыкова-щедрина,37/Кулагина,35. Людей эвакуировали, администрация Томска предоставила автобусы для доставки людей в пункт эвакуации, где их накормят и окажут необходимую помощь.
"КП-Томск" следит за развитием событий с места происшествия.
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