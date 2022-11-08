Администрация Советского района Томска составляет списки пострадавших на Кулагина

Пострадавшим окажут всю необходимую помощь Фото: Кирилл Колемасов

Пресс-служба мэрии Томска сообщает о начале составления списков для людей, имущество которых пострадало в результате пожара на улице Салтыкова-Щедрина/Кулагина.

"Администрация Советского района составляет списки пострадавших от пожара для того, чтобы оказать необходимую помощь. Жителям дома по ул. Кулагина, 35 необходимо оставить свои координаты в автобусе, который идёт до пункта эвакуации", - говорится в сообщении.

Если пострадавший не успеет внести себя в список, то можно это сделать в жилищно-коммунальном отделе администрации Советского района по телефону: 54-11-73 или по мобильному телефону: 8-913-852-64-84.

Напомним, 8 ноября стало известно о крупном пожаре в доме по адресу Салтыкова-щедрина,37/Кулагина,35. Людей эвакуировали, администрация Томска предоставила автобусы для доставки людей в пункт эвакуации, где их накормят и окажут необходимую помощь.

"КП-Томск" следит за развитием событий с места происшествия.

Читайте также: В МЧС рассказали подробности пожара на улице Кулагина в Томске

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.