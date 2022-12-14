Что известно о пожаре на птицефабрике в Томском районе, где погиб сотрудник МЧС

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

В деревне Малиновка, в 45 км от Томска, 13-14 декабря произошел крупный пожар. Горели склады птицефабрики «Томской», входящей в холдинг «Сибагро», при тушении погиб один из сотрудников МЧС. Издание «КП-Томск» собрало все, что известно о происшествии.

Первые сообщения о возгорании появились в томских соцсетях вечером во вторник, 13 декабря. Распространение огня пожарным удалось остановить сравнительно быстро, в течение часа после вызова. Огонь локализовали на площади в 200 квадратных метров, но ликвидировать пожар долго не удавалось.

В среду утром экстренные службы все еще работали на месте пожара. В соцсетях поползли слухи о гибели пожарного: спустя несколько часов информацию подтвердили официально.

Во время пожара обрушилась железобетонная потолочная стена перекрытия. Огромная масса обрушилась на 35-летнего пожарного Вячеслава Зыкова, прапорщика внутренней службы. Его тело удалось извлечь из под завалов только к утру 14 декабря, когда пожарные в основном взяли огонь под контроль и приступали к проливке здания.

Вячеслав Александрович Зыков погиб при исполнении долга. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

У положившего жизнь при исполнении служебного долга пожарного осталась вдова, детей у пары не было.

В среду на месте происшествия также работали представители прокуратуры и Следственного комитета Томской области, приехал и.о. прокурора Томского района Антон Негодин.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Томской области

О полной ликвидации пожара в МЧС сообщили спустя 23 часа после вызова. По данным ведомства, в тушении огня на складе птицефабрики приняли участие 94 спасателя и 23 единицы техники, в том числе 13 автоцистерн.

Возможная причина пожара официальными источниками пока не называется, оценку ущерба проведут специалисты.

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