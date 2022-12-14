Пожарные более 12 часов тушат возгорание на птицефабрике в пригороде Томска

В селе Малиновка под Томском пожарные продолжают ликвидировать возгорание на птицефабрике «Томская». Информацию подтвердили корреспонденту «КП-Томск» в пресс-службе ГУ МЧС региона.

«Пожар еще не ликвидирован», — сообщили в пресс-службе около 9 утра по местному времени. По предварительной информации, площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.

Напомним, о возгорании на складах накануне вечером сообщили в паблике «Регион-70 Томск». Пожарные работают на месте происшествия уже более 12 часов, в Малиновку также приехали другие экстренные службы.

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