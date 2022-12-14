Спустя 23 часа пожарные объявили о ликвидации возгорания на томской птицефабрике "Сибагро"

Фото: пресс-служба прокуратуры по Томской области

Сотрудники ГУ МЧС по Томской области объявили о ликвидации возгорания на птицефабрике "Сибагро". С пожаром боролись 23 часа, сообщили представители пресс-службы ведомства.

"Ликвидацию подтвердили в 15.30", - сообщили в МЧС.

Напомним, что сообщение о возгорании в ГУ МЧС поступило в 16:42 13 декабря. Локализовать пожар удалось в 17:33. По старой информации спасателей, предположительная площадь пожара 200 кв. м.

Также сообщалось, что в пожаре погиб 35-летний спасатель. На мужчину упала плита. СК по Томской области начал проводить проверку по данному инциденту.

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