"Фельдшеры ехали к роженице": на трассе под Томском 4 человека погибли в страшной аварии с КАМАЗом

Фото: "Регион-70"

Сегодня, 14 декабря, на трассе Томск-Мариинск погибли 4 фельдшера в страшной аварии с КАМАЗом. В результате столкновения автомобилей произошел пожар, сообщает пресс-служба прокуратуры по Томской области.

"Около 14:14 часов, на 46 км автодороги Томск - Мариинск произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ с автомобилем скорой помощи, после которого оба транспортных средства загорелись", - говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В ведомстве рассказали, что в результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля скорой помощи погибли. Водитель грузового автомобиля доставлен в медицинское учреждение.

Позже в telegram-канале "Mash Siberia" появилась информация, что карета ехала к роженице в Зырянское. В машине находился водитель и медперсонал, 2 мужчин и 2 женщины.

На данный момент, на месте аварии работает и.о. прокурора Томского района Антон Негодин. Прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и принятие процессуального решения по данному факту.

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