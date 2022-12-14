И. о. прокурора Негодин приехал на место горящей птицефабрики "Сибагро"

Фото: пресс-служба Прокуратуры Томской области
В Малиновку, где почти сутки горит цех птицефабрики "Сибагро", приехал и. о. прокурора Томского района Антон Негодин. Пока что ГУ МЧС не сообщает о ликвидации возгорания.
"На месте происшествия находится и.о. прокурора Томского района Антон Негодин", - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ведомстве также сообщили о гибели одного пожарного, на которого упала плита во время тушения огня.
Напомним, что сообщение о возгорании в ГУ МЧС поступило в 16:42 13 декабря. Локализовать пожар удалось в 17:33. По информации спасателей, площадь пожара 200 кв. м.