Следственный комитет проводит проверку гибели пожарного на горящей птицефабрике в Томском районе

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области / пресс-служба СУ СК РФ по Томской области

На месте пожара на птицефабрике «Томская» в селе Малиновка Томского района работают сотрудники Следственного комитета, проходит доследственная проверка по факту гибели пожарного, сообщила пресс-служба СК в Telegram-канале. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«При тушении пожара, который продолжается по настоящее время, погиб 35-летний мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области», — говорится в сообщении.

К работе на месте происшествия привлечены следователь и заместитель руководителя СО по Ленинскому району Томска, а также следователь-криминалист следственного управления СК России по Томской области.

Напомним, возгорание в цеху птицефабрики «Томская» в селе Малиновка произошло около 16.40 во вторник, 13 декабря. Пожар был локализован на площади около 200 квадратных метров, но тушение огня продолжается более 20 часов. При тушении погиб пожарный, которого, по предварительной информации, придавило упавшей плитой.

Читайте также: И. о. прокурора Негодин приехал на место горящей птицефабрики "Сибагро"

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.