В ГУ МЧС по Томской области выразили соболезнования близким погибшего пожарного на птицефабрике

Фото: ГУ МЧС по Томской области

В главном управлении МЧС по Томской области выразили соболезнования близким погибшего пожарного на птицефабрике. Вячеславу Зыкову было 35 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

"Коллектив Главного управления МЧС России по Томской области выражает глубокие соболезнования жене, родителям, родным и близким Вячеслава Александровича Зыкова.

Прапорщик внутренней службы Зыков Вячеслав Александрович, мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Томской области, 1987 года рождения", - написали в пресс-службе.

Уточняется, что Вячеслав Зыков имел среднее техническое образование Томского автодорожного техникума. Также добавляется, что службе в пожарной охране томич посвятил с 10 лет.

Вячеслав был награжден медалью МЧС России «85 лет гражданской обороне», медалью МЧС России «ХХХ лет МЧС России», медалью МЧС России «За отличие в службе» III степени.

У пожарного осталась жена.

Напомним, что сообщение о возгорании птицефабрики "Сибагро" в ГУ МЧС поступило в 16:42 13 декабря. Локализовать пожар удалось в 17:33. По информации спасателей, площадь пожара 200 кв. м. Сообщения о полной ликвидации так и не поступило.

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