В тушении пожара на томской птицефабрике принимали участие 94 спасателя и 23 автомобиля

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

В Томской области в поселке Малиновка в тушении птицефабрике "Сибагро" принимали участие 94 спасателя и 23 автомобиля. Ликвидацию объявили спустя 23 часа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Уточняется, что в результате пожара обгорели стеллажи с вспомогательным материалом (картонные коробки, по-лиэтиленый упаковочный материал в рулонах, пачках, пластиковая тара, расположенные на стел-лажах) и деревянная обрешетка крыши. Также произошло обрушение ж/б плиты и закоптились стены. Площадь пожара 200 кв.м.

В главном управлении МЧС добавили, что причина пожара устанавливается.

Также напомним, что из-за обрушения плиты погиб 35-летний пожарный.

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