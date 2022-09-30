Частичная мобилизация в Томской области закончится только по решению Путина

30 сентября из Томска уехала пятая группа мобилизованных. Фото: Алена Мищенко\АиФ-Томск

Портал "Объясняем.рф" сообщил, что частичная мобилизация в России закончится только по решению президента Владимира Путина. Пока что отправки мобилизованных продолжаются в регионе.

"Частичная мобилизация завершается только по решению президента РФ", - говорится на портале.

Напомним, что с 26 сентября с вокзала Томск-2 уже уехали пять групп призывников в рамках частичной мобилизации. Последняя отправка была сегодня, 30 сентября.

Ранее также сообщалось, что губернатор Томской области Владимир Мазур потребовал от военкомов региона оперативно исправлять допущенные при проведении частичной мобилизации ошибки.

На данный момент есть несколько категорий граждан, которые освобождаются от призыва.

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