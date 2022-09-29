Губернатор Томской области Мазур потребовал от военкомов исправлять ошибки частичной мобилизации

Владимир Мазур потребовал от военкомов оперативно исправлять ошибки частичной мобилизации Фото: Ксения Высотина

Губернатор Томской области Владимир Мазур потребовал от военкомов региона оперативно исправлять допущенные при проведении частичной мобилизации ошибки.

Некоторым томичам вручили повестки, не обращая внимания на критерии Минобороны или имеющуюся отсрочку. В частности, в Томском политехническом университете повестки ошибочно получили почти 30 студентов.

"Повестки получили жители, не проходившие срочной службы, и не подлежащие частичной мобилизации по возрасту. Обращаюсь к военному комиссару Томской области: будьте внимательны к ошибкам, и вовремя их исправляйте", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Также губернатор поручил главам муниципалитетов в круглосуточном режиме отслеживать обращения граждан, руководителей организаций и военкомов и развернуть на местах пункты приема помощи для мобилизованных — продуктов, вещей, предметов личной гигиены.

Напомним, первая группа томских мобилизованных отправилась с вокзала "Томск-2" в понедельник, 26 сентября.

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