"Инвалидность, ВИЧ и диабет": стал известен список заболеваний, которые дают отсрочку томичам от частичной мобилизации

Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ поручил разбираться по каждому конкретному случаю при неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известны болезни, при которых жителям Томской области полагается отсрочка от частичной мобилизации. Люди с положительным тестом на ВИЧ, с диабетом и с инвалидностью не получат повестки, об этом сообщил портал "Объясняем.рф".

Уточняется, что если имеющие одну из 3-х групп инвалидности получили повестку в рамках частичной мобилизации, они должны явиться в военкомат с документами, подтверждающими факт инвалидности. При этом отметим, что инвалиды не подлежат мобилизации, вне зависимости от заболевания, приведшего к инвалидизации.

Помимо томичей с инвалидностью, мобилизации не подлежат ВИЧ-инфицированные россияне, а также те жители страны, кто состоит на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансерах.

К томичам, у которых есть гарантированная отсрочка, также относятся люди с диабетом и тяжелой формой астмы имеют основания для освобождения от призыва. Полный список заболеваний, дающих право на отсрочку или освобождение от призыва, определяется постановлением Правительства РФ № 565 от 04.07.2013.

Добавим, что на портале "Объясняем.рф" рассказали, что обращаться мужчинам, которые считают, что их мобилизовали по ошибке, следует в Центры содействия. Организацией их работы занимается Общероссийский народный фронт.

Также отметим, что вчера, 29 сентября, президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ поручил разбираться по каждому конкретному случаю при неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки. Президент заявил, что на данный момент необходимо разбираться в каждом таком случае ошибочной мобилизации.

"Если допущена ошибка, повторю, ее нужно исправить - вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания", - сказал Владимир Путин.

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