«Воспрял духом»: В Томске родители и близкие мобилизованных рассказали о своих чувствах

В Томске родители и близкие мобилизованных рассказали о своих чувствах Фото: Алёна ГОЛЕВА

В пятницу, 30 сентября, пятая по счету группа мобилизованных отправилась с перрона Томск-2. Корреспондент «КП-Томск» на месте событий пообщался с призывниками и с их семьями.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

«Я сына провожаю. Дома его все ждут. Он повестку получил дома и сразу пошел в военкомат, он пошел без сомнений и совещаний. Он по образованию врач», - рассказала Елена, мама призывника.

Как передает корреспондент «КП-Томск», на перроне присутствовало более 100 человек. Мужчин провожали матери, жены, девушки, дети, школьные товарищи и друзья.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

«Сыну 28 лет. Я бы сказала, что он духом воспрял, когда повестку прочитал. Он от природы такой легкий на подъем, даже в армии, когда служил, все писал: вызвался туда помочь, там подсобить. Я от части рада, что вырастила мужчину», - поделилась мама другого мужчины.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Поезд с мобилизованными отправился ровно в 12.30 под музыку духового оркестра. Расходиться большая часть участников начала в 12.42, многие остались на площадке возле рельсов, разговаривая со своими мужчинами по телефону. Корреспонденту «КП-Томск» удалось узнать, как отреагировали призывники на получение повесток.

«Муж получил повестку, пока я была на работе. Отнесся нормально, вечером сказал, что нужно в дорогу. Ну, мы и пошли. Всей семьей. Сегодня вот пришли всем составом: свекровь, свекор, дочка и я [жена]», - ответила Светлана.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Несмотря на прохладную погоду, на вокзале присутствовало большое количество людей, многие пришли с детьми в колясках и переносках. Кто-то взял с собой домашних животных.

«Я пришел одноклассника проводить. Я сам бы пошел, если бы позвали. Горжусь Михаилом Андреевичем, он настоящий мужик», - поделился Дмитрий, школьный друг одного из призывников.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

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