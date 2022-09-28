"Будут ли призывать фермеров?": на горячей линии по частичной мобилизации рассказали, какие вопросы задают томичи

Операторы call-центра по сей день отвечают жителям Томской области на интересующие их вопросы связанные с частичной мобилизацией. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Горячая линия 122 стала доступна для томичей с 23 сентября. Операторы call-центра по сей день отвечают жителям Томской области на интересующие их вопросы связанные с частичной мобилизацией. Журналист "КП-Томск" выяснил, какие чаще всего задают вопросы операторам.

До какого возраста меня могут мобилизовать?

В приоритетном порядке призываются: рядовые и сержанты — до 35 лет; младшие офицеры — до 50 лет; старшие офицеры — до 55 лет. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава — до 50 лет; младшие офицеры — до 60 лет; старшие офицеры — до 65 лет.

Могут ли мужчины призывного возраста выезжать за пределы региона проживания и за границу?

В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан России не предусматривается.

Что делать, если я хочу быть мобилизован или пойти добровольцем, но ограниченно годен к воинской службе?

Призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограниченно годен» (В). Для добровольцев ограничений по возрасту или состоянию здоровья нет.

Могут ли меня лишить российского гражданства за уклонение от мобилизации?

Нет, не могут. Гражданин России, получивший свое гражданство на законных основаниях, не может быть его лишен.

Будут ли призывать фермеров, если не на кого оставить хозяйство?

Работники фермерских хозяйств подлежат мобилизации на общих основаниях.

Если человек состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, подлежит ли он мобилизации?

Состоящие на учете в психоневрологическом диспансере мобилизации не подлежат.

Будут ли мобилизованы деятели культуры, артисты балета, актеры, певцы?

Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы.

Могут ли мобилизовать сына, если отец уже служит по контракту в зоне СВО?

Да, могут. Наличие близких родственников, служащих в зоне СВО, не является основанием для отсрочки от мобилизации.

Могут ли мобилизовать солдата-срочника, если срок его службы по призыву заканчивается в октябре 2022 года?

Могут, но только после его увольнения в запас.

Подлежит ли мобилизации человек, находящийся под административным надзором после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание по тяжкой статье?

Нет, такой гражданин не подлежит мобилизации.

Будет ли ограничена выдача заграничных паспортов в связи с мобилизацией?

В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет. В то же время, если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку (по мобилизации или по призыву), ему будет отказано в выдаче заграничного паспорта. При этом гражданину обязательно будет выдано уведомление, в котором указываются основание отказа, срок действия отказа, полное наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России.

Добавим, что единая горячая линия 122 в Томской области работает с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Ранее также сообщалось, что операторы в Томской области принимают до 1000 звонков в сутки.

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