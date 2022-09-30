Юристы Томска ответили на вопросы по частичной мобилизации в регионе

"КП-Томск" пригласила юристов по военному праву к себе в редакцию. Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше недели назад президент России Владимир путин объявил частичную мобилизацию. Сегодня – это главная тема, которую обсуждают все. Многие томичи продолжают задаваться вопросами, которые касаются призыва. В связи с этим редакция «КП-Томск» пригласила к себе томских юристов по военному праву Леонида Ульянова и Марию Сливкину.

Могут ли мобилизовать женщин?

Что касаемо мобилизации женщин, то это про тех, кто прибывает в запасе. Тоже самое, как и с мужчинами, то есть, если женщина проходила службу по контракту.

«Мобилизовать могут только тех, кто имеет специальность – лечебное дело, медико-профилактическое дело, стоматология, фармацевтика, сестринское дело, лабораторная диагностика, ортопедическая и профилактическая стоматология», - пояснила Мария Сливкина.

Юрист также отметила, что женщин, у которых есть дети до 16 лет, либо беременные свыше 22 недель мобилизовать не будут.

Что делать, если потерял военный билет?

В случае, если мужчина потерял военный билет, то ему следует обратиться в военкомат, где гражданин состоит на воинском учете, с заявлением о восстановлении.

По словам экспертов, за утерю полагается административный штраф в зависимости от ситуации, он может быть от 500 до 3000 рублей.

«Важный перечень документов для восстановления - это паспорт, копия паспорта, фотографии, талон-уведомление с заявления в полицию (в случае кражи), при наличии - освобождение от воинского учета по состоянию здоровья (результаты медицинского освидетельствования) и квитанция об оплате штрафа», - уточнил Леонид Ульянов.

Если человек не получил повестку на руки, обязан ли он являться в военкомат?

Юристы заявляют, что, если мужчина не получил повестку, он может не ходить в военкомат.

Должен ли мобилизованный идти в военкомат сразу с вещами?

По словам экспертов, мужчина не обязан приходить в военкомат по повестке с вещами.

«Порядок мобилизации таков, что сначала нужно получить повестку и прийти в военкомат в назначенное время», - отмечает Леонид Ульянов.

Если человека уже отправили в военную часть, но у него имеются проблемы со здоровьем?

Уточняется, что после получения повестки, в случае если имеются какие-то заболевания, призывнику необходимо предоставить подтверждающие документы

«Справки, выписки, которые доказывают, что по причине здоровья на данный момент человек не может проходить службу», - разъяснили юристы.

Также добавляется, что если гражданина все равно отправили в военную часть, то при возникновении каких-либо жалоб необходимо незамедлительно обращаться в санитарную часть.

Какие выплаты и льготы предусмотрены в настоящее время для мобилизованных?

По словам экспертов, томичи, которые подлежат мобилизации, приравниваются к военнослужащим-контрактникам, поэтому льготы получают аналогичные.

Также, помимо основных льгот, губернатор Томской области Владимир Мазур 29 сентября анонсировал меры поддержки мобилизованным и их семьям.

Напомним, что дети мобилизованных будут освобождены от оплаты за детский сад или школьные обеды. Также за счет бюджета области будут оплачивать обучение детям призывников в колледжах и техникумах.

«Единовременную выплату до 42 тысяч рублей получат семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Расшифрую термин и приведу примеры: это семьи с низким достатком, нуждающиеся в погашении кредита, покупке дров, ремонте бытовой техники и оплате других неотложных расходов. Прошу органы соцзащиты к каждой такой просьбе отнестись по-человечески и ставить себя на место людей», — пояснял Владимир Мазур.

Помимо этого, глава региона заявлял, что жилищно-коммунальные услуги для семей мобилизованных тоже станут дешевле. Также в ближайшее время станет известно о решениях по льготам на ЖКУ.

«Предприятия, проводившие на службу работников, возьмут под опеку их семьи, помогут решать бытовые вопросы. И, конечно, сохранят за сотрудником рабочее место», - добавили юристы.

Сохранится ли рабочее место за мобилизованным?

Юристы утверждают, что рабочее место за мобилизованным сохраняется.

«Действие трудового договора приостанавливается, но не расторгается, при этом никаких выплат от работодателя мобилизованный не получает», - разъяснил Леонид Ульянов.

Уточняется, что по окончанию службы, человек возвращается на свое рабочее место.

Помимо этих вопросов, юристы также рассказали:

Мобилизованные индивидуальные предприниматели Томска должны будут закрыть свое дело

Родственники мобилизованных жителей Томска не могут получить повестку за них

Также добавим, что юрист по военному праву Леонид Ульянов бесплатно проконсультирует читателей "Комсомольской правды - Томск" по вопросам касающимся частичной мобилизации.

Телефон: +7 953 922 09 40 (Леонид Ульянов), также можно писать текстовое сообщение в мессенджеры.

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