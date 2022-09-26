Еще девять категорий томичей не попадают под призыв в рамках частичной мобилизации

Список граждан, которые получат отсрочку от частичной мобилизации. Фото: Ксения Высотина

Девять категорий жителей Томской области могут не получить повестку. Юрист, директор новосибирского юридического кабинета «Помельцев и Кучеренко» Артем Помельцев назвал основания для отсрочки от частичной мобилизации.

Напомним, что частичная мобилизация не коснется томских студентов, айтишников, сотрудников аккредитованных СМИ и операторов связи. Однако, это далеко не все жители региона, которые могут получить отсрочку.

По словам эксперта, отсрочку от частичной мобилизации могут получить те мужчины, которые подходят под требования статьи 18 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Например, забронированные в порядке, определяемом правительством РФ, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья - на срок до шести месяцев и занятые постоянным уходом за близким родственником, нуждающимся в уходе в соответствии с заключением медико-социальной экспертизы, либо являющимся инвалидом 1 группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан.

Также специалист отметил, что повестку не получат опекуны или попечители несовершеннолетнего брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет и имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет.

И это еще не все. К частичной мобилизации не относятся граждане имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет, матери, которые имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа и члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.

Напомним, что сегодня, 26 сентября, с вокзала Томск-2 отправилась первая группа мужчин, которых призвали в связи с частичной мобилизацией. По оценке журналиста "КП-Томск" на перроне проводили более 100 человек.