Мобилизованным и добровольцам Томска предоставят кредитные каникулы

Госдума в трех чтениях приняла закон об отсрочке платежей для призванных по частичной мобилизации Фото: Ксения Высотина

Государственная Дума Российской Федерации 28 сентября приняла в третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, призванным по частичной мобилизации. Текст принятого закона опубликован на сайте Думы.

Воспользоваться кредитными каникулами вправе не только мобилизованные и контрактники, но и добровольцы, которых включили в перечень после обсуждения в первом чтении, и члены семей военнослужащих. Каникулы распространяются как на потребительские, так и на ипотечные кредиты.

Обратиться за кредитными каникулами должен сам заемщик в любой момент в течение действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года. Предусматривается возможность сделать это по телефону. Срок отсрочки определяется как срок мобилизации, контракта или участия в боевых действиях, увеличенный на 30 дней, при этом нахождение на лечении в стационаре не учитывается.

В случае гибели военнослужащего или признания его инвалидом I группы его обязательства по кредитному договору прекращаются и на ближайших родственников не распространяются.

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