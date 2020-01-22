Личности всех погибших при пожаре в томском селе установлены

Следователи установили личности всех погибших 21 января при пожаре в поселке Причулымском. Ранее, был опубликован список с 9 данными.

Погибшей гражданкой России оказалась жительница села Зырянского, работавшая на «Грин Вуд». Она была сортировщицей материалов и изделий из древесины. Что касается десятого погибшего гражданина Узбекистана, им оказался уроженец Кызылтепинского района Навоийской области Зокиров Мухаммадали Зокир угли 1998 года рождения.

Как сообщил представитель следственного комитета, тела погибших не подлежат опознанию и подтвердить личности сможет только генотипическая экспертиза после изъятия образцов материалов у родственников.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 21 января в поселке Причулымский Асиновского района. Одиннадцать человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании, служившем общежитием мигрантов. Как сообщило региональное Управление МЧС, информация о возгорании поступила в 4.05 утра, площадь пожара составила 208 квадратных метров.

Как выяснилось, в сгоревшем здании проживали иностранцы из Узбекистана. Все они работали на местной пилораме предприятия «Грин Вуд». В администрации Асиновского района рассказали, что там издавна трудились рабочие, приехавшие из стран ближнего зарубежья.

- Деревянное здание на территории предприятия – постройка еще советских времен. В период 1990-х собственность приватизировалась, один из частных предпринимателей здание купил, у него есть право собственности. Много лет оно было общежитием для рабочих. Там проживали граждане Узбекистана, Таджикистана. По сведениям миграционной службы, было зарегистрировано 12 человек, - пояснили в администрации.

Хроника беды

По факту оказалось, что жильцов было трое - 12 узбеков и одна русская. Только двум мужчинам удалось спастись и самостоятельно выбраться из горящей постройки.

Как уточнили в МЧС, на момент прибытия первого подразделения огнеборцев строение было полностью охвачено пламенем. Из здания сумели самостоятельно эвакуироваться два человека, медицинская помощь им не понадобилась. В 06.35 пожарные потушили огонь, а час спустя при разборе обрушившихся конструкций нашли тело первого погибшего. К 11 утра уже были обнаружены тела 11 человек. В ликвидации пожара было задействовано 6 единиц техники и 19 спасателей.

Губернатор прибыл на место ЧП и возглавил работу оперативного штаба.Фото: из открытых источников

На место трагедии вчера утром выехал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который лично возглавил оперативный штаб в связи с ЧП. Туда же прибыли начальник Главного управления МЧС России по Томской области Олег Еременко, глава Асиновского района Николай Данильчук, представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления.

Глава региона поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки установить все обстоятельства пожара.

В условиях, небезопасных для жизни

Рабочие местной пилорамы жили в малопригодных условиях. По данным оперативников, сгоревшая деревянная постройка на территории предприятия лесопиления «Грин Вуд», не была предназначена для проживания людей. Ветхая «деревяшка» давно находилась в аварийном состоянии. А неисправное электрооборудование, скорее всего, и стало причиной пожара. К тому же, решетки на окнах здания послужили причиной того, что рабочие не смогли оттуда выбраться.

Кстати, по области именно в таких «домах» нередко и проживают иностранцы, приехавшие в нашу страну, чтобы хоть как-то заработать.

В связи с этим губернатор Томской области поручил надзорным ведомствам провести проверки пожарной безопасности во всем регионе. Сразу после осмотра места происшествия Сергей Жвачкин начал внеочередное заседание межведомственной комиссии по ЧС в городе Асино.

фото: ГУ МЧС по Томской областиФото: из открытых источников

Закономерно, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Максимальная санкция предусматривает три года лишения свободы.

На месте происшествия работает руководитель регионального СК Андрей Щукин. Для расследования дела создана следственная группа, куда вошли четыре следователя и три следователя-криминалиста. Возглавляет группу следователь по особо важным делам полковник юстиции Станислав Богданов.

...Ответят ли по закону владельцы китайской компании, на территории которой произошло ЧП, - гендиректор Аньни Сунь и учредитель Цаньгуй Ма (по данным ЕГРЮЛ), следствие покажет. Пока руководство предприятия не дает комментариев журналистам.