2020-01-21T11:34:27+03:00
Происшествия

Названа причина пожара в постройке на томской пилораме

Погибшим приходилось пользоваться обогревателями
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: ГУ МЧС по Томской областифото: ГУ МЧС по Томской областиФото: из открытых источников
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По результатам проверки оперативного штаба, в областной администрации сообщили, что причиной ЧП, скорее всего, стало неисправное электрооборудование.

«Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, сейчас эксперты изымают его фрагменты», - пояснили в «белом доме».

Оперативниками установлено, что погибшие, которые проживали в деревянном здании, пользовались электрообогревателями.

Напомним, что 11 человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Как сообщает МЧС России в регионе, информация о возгорании поступила 21 января в 4.05 (00.05 мск), площадь пожара составила 208 квадратных метров.

На месте трагедии работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления. Идет расследование уголовного дела.

Всё, что осталось от здания после пожара в Томской области.

«Мало того, что люди жили в непредназначенном для этого здании, так еще и на окнах в нем были установлены решетки. Следователи установят причины пожара, виновные в трагедии понесут наказание», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который лично руководит работой оперативного штаба ,созданного в связи с ЧП.

Он поручил главе Асиновского района предоставить двум спасшимся рабочим временное жилье в местном общежитии.

После трагедии в области проверят пожарную безопасность, условия труда и проживания работников на подобных предприятиях. Всего в регионе 378 таких хозяйствующих субъектов.

Департамент по международным и региональным связям обладминистрации свяжется с посольством Узбекистана в России, чтобы решить вопросы о транспортировке тел погибших граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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