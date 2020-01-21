Названа причина пожара в постройке на томской пилораме
По результатам проверки оперативного штаба, в областной администрации сообщили, что причиной ЧП, скорее всего, стало неисправное электрооборудование.
«Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, сейчас эксперты изымают его фрагменты», - пояснили в «белом доме».
Оперативниками установлено, что погибшие, которые проживали в деревянном здании, пользовались электрообогревателями.
Напомним, что 11 человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Как сообщает МЧС России в регионе, информация о возгорании поступила 21 января в 4.05 (00.05 мск), площадь пожара составила 208 квадратных метров.
На месте трагедии работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления. Идет расследование уголовного дела.
Всё, что осталось от здания после пожара в Томской области.
«Мало того, что люди жили в непредназначенном для этого здании, так еще и на окнах в нем были установлены решетки. Следователи установят причины пожара, виновные в трагедии понесут наказание», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, который лично руководит работой оперативного штаба ,созданного в связи с ЧП.
Он поручил главе Асиновского района предоставить двум спасшимся рабочим временное жилье в местном общежитии.
После трагедии в области проверят пожарную безопасность, условия труда и проживания работников на подобных предприятиях. Всего в регионе 378 таких хозяйствующих субъектов.
Департамент по международным и региональным связям обладминистрации свяжется с посольством Узбекистана в России, чтобы решить вопросы о транспортировке тел погибших граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Пожар в общежитии на пилораме в Томской области»