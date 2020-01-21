Постройка в Томской области, где погибли 11 человек, не была предназначена для проживания

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:19:45+03:00

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В ЕДДС Асиновского района сообщили, что в доме проживали работники местной пилорамы. Они проводили лесозаготовку для китайской компании «Грин Вуд». Эта компания зарегистрирована в Асино в 2011 году. По данным ЕГРЮЛ, ее гендиректором является Аньни Сунь, а учредителем Цаньгуй Ма.

Предприятие занимается производством пиломатериалов, лесозаготовкой, торговлей древесным сырьем, а также сбором дикоросов.

Напомним, что 11 человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Как сообщает МЧС России в регионе, информация о возгорании поступила 21 января в 4.05 (00.05 мск), площадь пожара составила 208 квадратных метров.

На месте трагедии работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления. Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tomsk.kp.ru/video/embed/755826" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар в Томской области.Десять человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области

ИСТОЧНИК KP.RU