Постройка в Томской области, где погибли 11 человек, не была предназначена для проживания
В ЕДДС Асиновского района сообщили, что в доме проживали работники местной пилорамы. Они проводили лесозаготовку для китайской компании «Грин Вуд». Эта компания зарегистрирована в Асино в 2011 году. По данным ЕГРЮЛ, ее гендиректором является Аньни Сунь, а учредителем Цаньгуй Ма.
Предприятие занимается производством пиломатериалов, лесозаготовкой, торговлей древесным сырьем, а также сбором дикоросов.
Напомним, что 11 человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Как сообщает МЧС России в регионе, информация о возгорании поступила 21 января в 4.05 (00.05 мск), площадь пожара составила 208 квадратных метров.
На месте трагедии работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления. Расследование уголовного дела продолжается.
Крупный пожар в Томской области.Десять человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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