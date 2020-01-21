СК России взял под свой контроль расследование дела о пожаре в Асине

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:19:45+03:00

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В центральном аппарате СК России взяли под контроль ход расследования уголовного дела о гибели одиннадцати человек, сгоревших при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что 11 человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Как сообщает МЧС России в регионе, информация о возгорании поступила 21 января в 4.05 (00.05 мск), площадь пожара составила 208 квадратных метров. Сгоревшее здание не было предназначено для проживания, но погибшие имели в нем официальную регистрацию по месту пребывания.

Глава СКР Бастрыкин поручил следователям регионального следственного управления тщательно исследовать место происшествия, обеспечив фиксацию всех следов. Также, он дал указание о назначении и проведении комплекса необходимых экспертных исследований для установления причин пожара и всех обстоятельств произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tomsk.kp.ru/video/embed/755868" frameborder="0"></iframe> Всё, что осталось от здания после пожара в Томской области.

Закономерно, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Максимальная санкция предусматривает три года лишения свободы.

На месте происшествия работает руководитель регионального СК Андрей Щукин. Для расследования дела создана следственная группа, куда вошли четыре следователя и три следователя-криминалиста. Возглавляет группу следователь по особо важным делам полковник юстиции Станислав Богданов.

Ответят ли по закону владельцы китайской компании, на территории которой произошло ЧП, - гендиректор Аньни Сунь и учредитель Цаньгуй Ма (по данным ЕГРЮЛ), следствие покажет. Пока руководство предприятия не дает комментариев журналистам.

ИСТОЧНИК KP.RU