Десять человек погибло при пожаре в Томской области

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:05:22+03:00

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Десять человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Как сообщает МЧС России в регионе, информация о возгорании поступила 21 января в 4.05 (00.05 мск), площадь пожара составила 208 квадратных метров.

Как уточнили в МЧС, на момент прибытия первого подразделения огнеборцев строение было полностью охвачено огнем. Из здания сумели самостоятельно эвакуироваться три человека. В 06:35 пожарные ликвидировали открытое горение, а спустя час при разборе обрушившихся конструкций ими было обнаружено тело первого погибшего. В 08.04 – тело второго погибшего. В 08.10 обнаружены тела еще двух человек. В 08:48 обнаружено тело еще одного погибшего. Итого, по состоянию на 09:00 обнаружены тела пятерых человек. Ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 6 единиц техники и 19 человек.

На месте трагедии работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU