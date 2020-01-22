Опубликованы имена заживо сгоревших граждан Узбекистана в томском селе

Министерство по ЧС Узбекистана назвало имена девяти человек, погибших в пожаре в Томской области. Личность десятого погибшего устанавливается.

Муртазоев Шахзод Санжар угли, 1999 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

Элмуродов Темур Дамир угли, 1994 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

Муминов Хуршид Мехриддин угли, 1997 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

Гайбуллоев Рамзиддин Мехриддин угли, 1998 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

Эргашев Хошимжон Уткир угли, 1999 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

Хасанов Бунёд Карим угли, 1994 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

Норов Мехриддин Гайбуллаевич, 1966 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

Боймуродов Келдиёр Кандиёрович, 1987 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

Хасанов Умид Каримович, 1979 г. р. (Самаркандская область, Каттакурган)

Личность 10-го погибшего устанавливается.

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При пожаре в Томской области погибли 11 человек.Число жертв пожара в Томской области увеличилось до 11 человек. Об этом в региональном МЧС сообщили во вторник утром.