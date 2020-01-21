Видео с места пожара в Томской области показали спасатели

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:22:18+03:00

Крупный пожар в Томской области. Десять человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области

Эвакуироваться из горящего здания удалось лишь двум людям

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Пожар в общежитии для иностранцев, работающих на пилораме в Асиновском районе Томской области, унес жизни более 10 человек. На данный момент известно об одиннадцати погибших и двух спасшихся.

Напомним, что в здании проживали рабочие из Узбекистана.

21 января в 04:05 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о загорании одноэтажного деревянного строения.

На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 208 кв.м.

Из здания самостоятельно эвакуировались два человека.

В 06:35 объявлена ликвидация открытого горения.

В 07.52 при разборе обрушившихся конструкций обнаружено тело первого погибшего.

В 08.04 обнаружено тело второго погибшего.

В 08.10 обнаружены тела еще двух человек.

В 08:48 обнаружено тело пятого погибшего.

В 09:51 обнаружено тело шестого погибшего.

В 10:08 обнаружены тела еще троих погибших.

В 10:35 обнаружено тело десятого погибшего.

В 11:03 обнаружено тело одиннадцатого погибшего.

Итого по состоянию на 11:05 обнаружены тела одиннадцати человек. Личности погибших устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU