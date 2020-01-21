Видео с места пожара в Томской области показали спасатели
Крупный пожар в Томской области.Десять человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области
Пожар в общежитии для иностранцев, работающих на пилораме в Асиновском районе Томской области, унес жизни более 10 человек. На данный момент известно об одиннадцати погибших и двух спасшихся.
Напомним, что в здании проживали рабочие из Узбекистана.
21 января в 04:05 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о загорании одноэтажного деревянного строения.
На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 208 кв.м.
Из здания самостоятельно эвакуировались два человека.
В 06:35 объявлена ликвидация открытого горения.
В 07.52 при разборе обрушившихся конструкций обнаружено тело первого погибшего.
В 08.04 обнаружено тело второго погибшего.
В 08.10 обнаружены тела еще двух человек.
В 08:48 обнаружено тело пятого погибшего.
В 09:51 обнаружено тело шестого погибшего.
В 10:08 обнаружены тела еще троих погибших.
В 10:35 обнаружено тело десятого погибшего.
В 11:03 обнаружено тело одиннадцатого погибшего.
Итого по состоянию на 11:05 обнаружены тела одиннадцати человек. Личности погибших устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Пожар в общежитии на пилораме в Томской области»