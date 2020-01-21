2020-01-21T09:45:10+03:00
Происшествия

Среди погибших на томской пилораме – 10 граждан Узбекистана и одна россиянка

Все они жили в помещении, не предназначенном для проживания
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
На месте происшествия работает штаб во главе с губернатором Томской области.На месте происшествия работает штаб во главе с губернатором Томской области.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Стали известны новые подробности ЧП в посёлке Причулымский Асиновского района, где в деревянном здании при пожаре погибли рабочие местной пилорамы.

По данным оперативников, сгоревшая деревянная постройка на территории предприятия лесопиления, арендованное ООО «Грин Вуд», не было предназначено для проживания людей. По предварительным данным, из 11 погибших 10 граждан Узбекистана, имеющих патенты на работу в России, и одна гражданка РФ.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил надзорным ведомствам провести проверки пожарной безопасности во всем регионе. Сразу после осмотра места происшествия глава региона начал внеочередное заседание межведомственной комиссии по ЧС в Асино, куда прибыл в связи с трагедией.

На месте также работают вице-губернаторы Игорь Толстоносов, Анатолий Рожков и Андрей Кнорр, главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук, глава Асиновского района Николай Данильчук, начальник регионального УМВД Демьян Лаптев.

Крупный пожар в Томской области.Десять человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в общежитии на пилораме в Томской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК России взял под свой контроль расследование дела о пожаре в Асине
Томички завоевали «золото» и «бронзу» на первенстве России по самбо среди юниоров
Водитель «маршрутки» в Северске сбил подростка на пешеходном переходе
Названа причина пожара в постройке на томской пилораме
Постройка в Томской области, где погибли 11 человек, не была предназначена для проживания
Двум спасшимся при пожаре на томской пилораме оказали медицинскую помощь
Среди погибших на томской пилораме – 10 граждан Узбекистана и одна россиянка
В Томске выступили лучшие юные барды Сибири
В феврале из Томской области в Кузбасс отправится «Красный обоз»
Власти: архитектурной подсветкой зданий в Томске займется компания из Нидерландов
На части улиц Ленинского и Октябрьского районов Томска в среду не будет холодной воды
294 миллиона рублей направит Томская область на оздоровительный отдых детей в 2020 году
Видео с места пожара в Томской области показали спасатели
Погибшие на томской пилораме оказались рабочими китайской компании
Десять человек погибло при пожаре в Томской области
Экспорт кедровых орехов из Томской области вырос в четыре с лишним раза