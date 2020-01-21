Среди погибших на томской пилораме – 10 граждан Узбекистана и одна россиянка

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:45:10+03:00

На месте происшествия работает штаб во главе с губернатором Томской области. Фото: из открытых источников

Все они жили в помещении, не предназначенном для проживания

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Стали известны новые подробности ЧП в посёлке Причулымский Асиновского района, где в деревянном здании при пожаре погибли рабочие местной пилорамы.

По данным оперативников, сгоревшая деревянная постройка на территории предприятия лесопиления, арендованное ООО «Грин Вуд», не было предназначено для проживания людей. По предварительным данным, из 11 погибших 10 граждан Узбекистана, имеющих патенты на работу в России, и одна гражданка РФ.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил надзорным ведомствам провести проверки пожарной безопасности во всем регионе. Сразу после осмотра места происшествия глава региона начал внеочередное заседание межведомственной комиссии по ЧС в Асино, куда прибыл в связи с трагедией.

На месте также работают вице-губернаторы Игорь Толстоносов, Анатолий Рожков и Андрей Кнорр, главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук, глава Асиновского района Николай Данильчук, начальник регионального УМВД Демьян Лаптев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tomsk.kp.ru/video/embed/755826" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар в Томской области.Десять человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области

ИСТОЧНИК KP.RU