Нашлась украденная из томского Лагерного сада белка «Аппетит»

Мэр Томска Дмитрий Махиня вручил найденную скульптуру двум «родителям» белок — Елене Тайлашевой и Виктору Клименко. Фото: городская администрация

Нашлась украденная из Лагерного сада в Томске бронзовая статуэтка белки «Аппетит». Ее принесли в приемную городской администрации, сообщил 28 июля томский мэр Дмитрий Махиня. Автор проекта «Найди белку, узнай Томск!» Елена Тайлашева уточнила «КП-Томск», что на прежнее место найденная статуэтка вернется не сразу, сначала ее отправят в Санкт-Петербург; там придумали, как укрепить основание бронзового грызуна, чтобы избежать повторения ситуации с кражей.

Елена призналась, что не очень верила, что белка «Аппетит» отыщется, тем не менее в Томск и томичей, в их чувство прекрасного, верить не переставала. Особенно после того, как томский студент сам сгенерировал цифровую модель новой фигурки взамен украденной, распечатал ее, покрасил под бронзу и установил на пустой пьедестал.

Об исчезновении фигурки стало известно 6 июля — кто-то выкрутил ее с постамента и унес.

Спустя 10 дней после исчезновения «Аппетита», в Лагерном саду появилась миниатюрная пластиковая скульптура зверька с плакатом в лапках «Руки прочь от белок!». Елена Тайлашева попросила откликнуться энтузиастов, установивших фигурку, чтобы поблагодарить их лично.

Энтузиастом оказался 23-летний студент ТУСУРа Семен Букатин, который смоделировал и распечатал новую белку на собственном оборудовании.

28 июля отыскавшегося «Аппетита» вручили «родителям» белок – Елене Тайлашевой и Виктору Клименко.

В 2025 году в 10 знаковых местах Томска появились миниатюрные скульптуры белок. Проект получил название «Найди белку, узнай Томск!».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томские синоптики прогнозируют дожди в регионе 29 июля

Кабаны дополнили перечень охотничьих ресурсов в Томской области

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru