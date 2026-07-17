В Томске разыскивают энтузиастов, установивших пластиковую белку в Лагерном саду

Томичи остроумно и трогательно отреагировали на кражу белки «Аппетит». Фото: Елена Тайлашева

Авторы проекта «Найди белку, узнай Томск!» просят откликнуться горожан, которые проявили инициативу и установили пластиковую фигурку грызуна с плакатом на постаменте в Лагерном саду, откуда была украдена фигурка «Аппетит»

В Лагерном саду на этой неделе появилась миниатюрная скульптура белки, которая держит в лапках плакат с надписью «Руки прочь от белок!». Елена Тайлашева, которую называют «матерью томских белок», заверила «КП-Томск», что не знает, кто установил фигурку зверька.

Елена просит написать ей людей, которые установили скульптуру вместо украденного «Аппетита», чтобы поблагодарить их лично. По информации на первую половину дня 17 июля, никто из жителей Томска не взял на себя ответственность за яркий и великодушный жест.

Городские власти сообщили, что в полицию переданы записи с камер городского видеонаблюдения, которые могут помочь в поисках украденного «Аппетита».

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