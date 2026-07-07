«Это как ребеночек пропал»: Из томского Лагерного сада исчезла скульптура белки «Аппетит»

Смысл проекта — привлечь томичей и гостей в знаковые места города. Фото: Аккаунт проекта «Найди белку, узнай Томск!» в «Вконтакте»

В понедельник, 6 июля, томичи сообщили об исчезновении фигурки белки с территории Лагерного сада. Автор проекта «Найди белку, узнай Томск!» Елена Тайлашева пояснила «КП-Томск», что горожане всегда пишут в соцсетях, если что-то происходит со статуэтками. В первый день новой недели стало известно, что кто-то выкрутил с постамента в Лагерном саду белку «Аппетит».

«Мы приехали, проверили, действительно, белки нет. Будем предпринимать попытки к поиску. Очень хочется широко осветить эту тему, возможно, кто-нибудь что-то видел. Может быть, у кого-то проснется совесть; может быть кто-то захочет помочь материально с восстановлением белки, потому что это очень дорогое удовольствие. Пока мы в грусти и в печали, это как ребеночек пропал», — призналась Елена Тайлашева, которую называют матерью томских белок. Утром 7 июля автор проекта отправилась в полицию подавать заявление о пропаже.

Весной белку «Аппетит» в Лагерном саду демонтировали, чтобы укрепить основание и саму скульптуру. Несколько дней фигурка провела у мастеров, а затем вернулась на привычное место.

В 2025 году в 10 знаковых местах города появились скульптуры белок. Смысл проекта «Найди белку, узнай Томск!» — привлечь томичей и гостей в знаковые места города. Так, например профессор Белкин расположился в Университетской роще; Финт стоит в конце улицы Кузнецова, у деревянного дома, в котором находится музей «Профессорская квартира».

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