Томские синоптики прогнозируют дожди в регионе 29 июля

В областном центре возможен кратковременный дождь, в районах области — ливни и град Фото: Александр ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 29 июля, в Томской области ожидаются дожди. По информации метеорологов томского ЦГМС, осадки будут разнообразными.

В области возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, град, в отдельных районах туманы.

В областном центре ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер северный 2-7 метров в секунду, при грозах порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит +14…+19°С, днем ожидается +25…+30 градусов.

В Томске в ночь на 28 июля столбики термометров поднимутся до +16…+18°С, днем до +25…+27 градусов.

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