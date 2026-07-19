«Чтобы люди не расстроились!»: Томич рассказал, почему распечатал скульптуру белки на 3D-принтере

Семен Букатин. Фото: Елена Тайлашева

В Томске нашелся автор временной замены похищенной скульптуры белки «Аппетит». Им оказался 23-летний студент ТУСУРа Семен Букатин, который самостоятельно смоделировал и распечатал новую фигурку на собственном оборудовании, чтобы поддержать городской проект и защитить скульптуры от вандалов. Поиски парня объявила редакция, и после публикации «КП-Томск» Семен вышел на Елену Тайлашеву. О том, что изготовитель трехмерной скульптуры нашелся, рассказала автор проекта «Найди белку, узнай Томск!» в социальных сетях накануне, 19 июля.

«Герой нашелся! Сегодня познакомились. Как и все, расстроился – классная ведь история была для Томска! Но не стал грустить сложа руки – сгенерировал модель. И – укрепил нашу веру в людей. Семена от души благодарим, надеемся, его бизнес будет процветать, а вместе с такими неравнодушными людьми – и любимый город!», — написала Елена Тайлашева в группе «ВКонтакте» «Найди белку, узнай Томск!»

Как рассказала Елена, молодой человек признался, что живет на улице Савиных, каждый день видит белку «Озорник» у «Дома за рубль» и часто гуляет в Лагерном саду мимо «Аппетита». Обнаружив пропажу скульптуры, он расстроился, но решил действовать. Семен Букатин сгенерировал цифровую модель, распечатал ее, покрасил под бронзу и поздно ночью самостоятельно установил на пустой пьедестал. На лапках нового грызуна он закрепил миниатюрный плакат с надписью «Руки прочь от белок!».

Сначала белка была смоделирована в специальной программе. Фото: группа «ВКонтакте» «Найди белку, узнай Томск!»

А затем распечатана в трехмерной модели. Фото: группа «ВКонтакте» «Найди белку, узнай Томск!»

Напомним, что оригинальная скульптура белки «Аппетит» была выкручена злоумышленниками с постамента и украдена 6 июля. Авторы проекта выразили глубокую обиду, отметив, что в каждую фигурку вложено много сил и любви к городу. Сам проект «Найди белку, узнай Томск!» стартовал в 2025 году, когда в 10 знаковых местах областного центра появились миниатюрные скульптуры зверьков для привлечения горожан и туристов к историческим локациям. Создатели проекта поблагодарили неравнодушного студента за поступок, укрепивший веру в людей, и пожелали успеха его бизнесу. Поиск оригинальной похищенной бронзовой скульптуры продолжается.

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