Кабаны дополнили перечень охотничьих ресурсов в Томской области

Кабан — это дикая свинья с выраженной мускулатурой, мощной грудной клеткой и клыками Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Список охотничьих ресурсов, обитающих в Томской области, дополнен еще одним видом — кабаном. Об этом 28 июля сообщили областные власти. Начальник областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Андрей Коломин пояснил «КП-Томск», что включение животного в список ресурсов позволит вести его учет, будет запущена система регулярного мониторинга.

Охотиться на кабанов в Томской области запрещено в связи с их низкой численностью. В 2026 году этих животных в регионе насчитывается не более 200 особей.

«До текущего года считалось, что кабана на территории Томской области нет. По факту, эти животные в регионе были, но только сейчас мы официально признали их охотничьим ресурсом. Охота на кабана возможно только после достижения определенного количества особей. Сейчас охотиться на этих животных нельзя», — отметил Андрей Коломин.

Правовой статус «охотничий ресурс» создает организационный механизм для систематического сбора данных об объекте животного мира, в данном случае — о кабанах.

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